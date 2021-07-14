İHH ekipleri, kurban bağışlarını 65 ülkeye ulaştırmak için yola çıktı - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri, "Kurbanla Hatırla" sloganıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında, kurban bağışlarını Türkiye ile birlikte dünyanın 65 ülkesine ulaştırmak üzere harekete geçti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 1993 yılında bir grup hayırseverin çalışmalarıyla Türkiye'de ilk defa vekaletle kurban projesini gerçekleştiren İHH, 29 yıldır onlarca ülkeyi ziyaret ederek, milyonlarca insana yardım ulaştırıyor.

Bu yıl, "Kurbanla Hatırla" sloganlı çalışmalarla Türkiye ile birlikte 65 ülkede kurban kesim organizasyonu yapılacak. Hisse bedelinin 1200 lira olarak belirlendiği kurban çalışmalarında, yetim çocuklar bayramlık kıyafetle mutlu edilecek.

Hazırlıklarını tamamlayan İHH ekipleri, vakfın genel merkezinden dünyanın dört bir yanına dağılmak üzere yola çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, mağdur ve muhtaçların tüm ihtiyaçlarına yönelik yeni çalışmaların temellerini attıklarını belirtti.

Yıllardır vakıf merkezinden mağdur ve mazlum coğrafyalara ekipler gönderdiklerini aktaran Aynacı, kurban vesilesiyle kardeşlik duygularının hatırlanmasına aracı olduklarını kaydetti.

Personeller, gönüllüler, gazeteciler ve bağışçıların bulunduğu 129 kişilik ekibin 65 farklı ülkeye gideceklerini aktaran Aynacı, şunları kaydetti:

"Tüm hazırlıklarımız tamam. Ekiplerimiz Afrika'nın doğusundan batısına, Asya'nın güneyinden kuzeyine, Orta Asya'daki steplerden Balkanlar'daki şehirlere kadar birçok bölgede çalışmalar yürütecekler. Bu sayede hem o bölgelerdeki ihtiyaçlara binaen su kuyuları, katarakt ameliyatları, okullar, sağlık ocakları ve diğer farklı projeleri de hayata geçirmiş olacağız. Yine bununla beraber ekiplerimiz Yemen'de, Arakan mülteci kamplarında, farklı coğrafyalarda, kriz bölgelerinde, savaş alanlarında yaşayan kardeşlerimize de ulaşarak onların yanında olduğumuzu, onlarla beraber olduğumuzu ve onları hatırladığımızı bir daha onlara göstermiş olacağız."

İHH Kafkasya Masası'ndan Muhammed Hamza Nedimoğlu ise Azerbaycan'da yollarını gözleyen mağdurlara ulaşmak üzere hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Nedimoğlu, yılın diğer aylarında da mağdur ve mazlumlara ulaşmanın yollarını aradıklarını, yetimler için de hem bayramlık kıyafet dağıtımı hem de sosyal etkinlikler yapacaklarını ifade etti.

Kamerun'a gidecek ekipte yer alan İHH Dış İlişkiler Masası'ndan Emre Çoban da Kurban Bayramı'nın 3. günü akşamına kadar hayır sahiplerinin emanetlerini muhtaç ailelere ulaştıracaklarını belirtti.

Çoban, elektriğin olmadığı bölgelerde çalışma yapacaklarını kaydederek, "Heyecanlıyız, kurbanla birlikte yeni projelerin fizibilite çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

Hayırseverler, İHH merkezlerinde elden ya da internet üzerinden çevrim içi olarak bağışlarını yapabiliyorlar.