İHH ekipleri kurban çalışmaları için yola çıktı - Son Dakika
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İHH ekipleri kurban çalışmaları için yola çıktı

08.07.2022 13:30

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri, bağışçıların kurbanlarını dünyanın 60 ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıktı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri, bağışçıların kurbanlarını dünyanın 60 ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıktı.

İHH'den yapılan açıklamaya göre vakıf, "Bir Hisse Mutluluk" sloganıyla devam ettiği kurban çalışmaları kapsamında Türkiye dahil 60 ülkede vekaletini aldığı kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Hazırlıklarını tamamlayan İHH ekipleri, vakfın Fatih'teki genel merkezinden dört kıtaya dağılmak üzere yola çıktı.

İHH Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç, "Bu seneki sloganımızı da çok sevdim, 'Bir Hisse Mutluluk'. Mutluluğu her yere götürmemiz lazım. Hala önümüzde bayrama kadar vakit var. Kurban sayısını artırmamız gerekiyor. Bu sene de inşallah 30 yıldır olduğu gibi farklı coğrafyalardaki kardeşlerimizle birlikte bayramı yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

İHH Yetim Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Başer de 30 yıldır "Yeniden Ümmet Seferi" diyerek yola çıktıklarını, çalışma yapacakları bölgelerde kurbanlıkların hazır olduğunu anlattı.

İHH Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurban Komisyonu Başkanı Mehmet Kesmen ise bu yıl 60 ülkede 61 ekiple 2,5 milyondan fazla insana pay dağıtmayı hedeflediklerini belirterek, ayrıca 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa da bayramlık hediye edeceklerini kaydetti.

Vakfın hisse bedelini 2 bin lira olarak belirlediği bu yıl kurban vekaletleri, İHH merkezlerine gidilerek, internet üzerinden online olarak ya da 212 631 21 21 numaralı telefondan ???????verilebiliyor.

Kurban vekaletleri son olarak bayramın 2. günü 23.59'a kadar verilebilecek.

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Kaynak: AA

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