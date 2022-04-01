İHH ekipleri ramazan çalışmaları için yola çıktı - Son Dakika
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İHH ekipleri ramazan çalışmaları için yola çıktı

01.04.2022 11:09
İHH ekipleri ramazan çalışmaları için yola çıktı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri, "Ramazanı Yaşat" sloganıyla sürdürdükleri çalışmalar kapsamında, hayırseverlerin yardımlarını Türkiye dahil 57 ülkeye ulaştırmak için yola çıktı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri, "Ramazanı Yaşat" sloganıyla sürdürdükleri çalışmalar kapsamında, hayırseverlerin yardımlarını Türkiye dahil 57 ülkeye ulaştırmak için yola çıktı.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, 30 yıldır dünyanın farklı coğrafyalarında ramazan çalışmaları yürüten vakıf, bu yıl da önceki senelerde olduğu gibi Türkiye'de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olacak, yetimlere bayramlık giysiler hediye edecek, iftar sofraları kuracak, kumanyalar ve nakdi yardımlar dağıtacak.

Hazırlıklarını tamamlayan İHH ekipleri, dünyanın farklı coğrafyalarına yardımları ulaştırmak üzere vakfın genel merkezinden yola çıktı.

Ekipleri uğurlama programında açıklamalarda bulunan İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, vakfın 30 yıldır mazlumlara, mağdurlara ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Ramazan kumanyalarımızla, yetimlere bayramlık elbisemizle, fitremizle zekatımızla fidyemizle inşallah çocuklarımızı, ihtiyaç sahiplerini, mültecileri, garipleri sevindireceğiz." ifadelerini kullandı.

Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya, Asya'dan Afrika'ya dünyanın 57 ülkesine dağıldıklarını aktaran Aydın, kriz ve afet bölgeleri ile mültecilerin yaşadığı yerlerde iftar ve sahur sofraları kuracaklarını kaydetti.

İHH Yurt İçi Yardımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Demir de ramazanda Türkiye'de yapılması planlanan yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, 2 yıllık salgın sürecinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini, bu dönemde kumanya dağıtımlarının artacağını belirtti.

Hayırseverler, Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Müslümanlar için zekatlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını bağışlayarak İHH'nin ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabilecek.

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Türkiye, Aydın, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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