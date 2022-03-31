İHH ekipleri ramazan yardımları için Batı Afrika'ya gitmeye başladı - Son Dakika
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İHH ekipleri ramazan yardımları için Batı Afrika'ya gitmeye başladı

31.03.2022 15:22
İHH ekipleri ramazan yardımları için Batı Afrika'ya gitmeye başladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu yıl "Ramazanı Yaşat" sloganıyla yürüteceği ramazan ayı çalışmaları kapsamında ekiplerini Batı Afrika ülkelerine göndermeye başladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu yıl "Ramazanı Yaşat" sloganıyla yürüteceği ramazan ayı çalışmaları kapsamında ekiplerini Batı Afrika ülkelerine göndermeye başladı.

Batı Afrika'ya gidecek ilk ekip İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne geldi. 7 kişilik ekip bilet ve pasaport işlerinin ardından Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'ya hareket etti.

İHH Batı Afrika Koordinatörü Mustafa İhsan Orhan, uçuş önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında vakıf gönüllülerinin bulunduğu ekibin, ramazan ayı dolayısıyla Burkina Faso'da çalışacağını söyledi.

Ekiplerin Burkina Faso'da kumanya dağıtımı, çocuklara hediyeler, iftar programları, bayramlık kıyafet ve et dağıtımı, çeşitli açılışlar gerçekleştireceğini belirten Orhan, "Doğu Afrika bölgesine ekiplerimiz yola çıktı. Biz de Batı Afrika'ya gidecek ilk ekip olacağız. Batı Afrika'da 10 ülkeye 17 ekip olarak ulaşacağız. Burkina Faso, Çad, Mali, Benin, Togo, Sierra Leone, Moritanya gibi ülkelere tüm ekiplerimiz ramazan çalışmaları kapsamında gidecek." dedi.

Bu yıl "Ramazanı Yaşat" sloganıyla çalışmalarını yürütecek İHH'nın yardımlarından yaklaşık 2,5 milyon kişinin yararlanması hedefleniyor.

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Batı Afrika, Ramazan, Afrika, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH ekipleri ramazan yardımları için Batı Afrika'ya gitmeye başladı - Son Dakika


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