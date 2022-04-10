İHH ekipleri, Sierra Leone'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyalarını ulaştırdı - Son Dakika
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İHH ekipleri, Sierra Leone'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyalarını ulaştırdı

10.04.2022 21:35
İHH ekipleri, Sierra Leone'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyalarını ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de ihtiyaç sahibi 325 aileye, temel gıda malzemelerinin içinde yer aldığı ramazan kumanyası dağıttı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de ihtiyaç sahibi 325 aileye, temel gıda malzemelerinin içinde yer aldığı ramazan kumanyası dağıttı.

İHH Ankara Şubesinden hayırsever vatandaşların hazırladığı ramazan kumanya paketleri, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'un Wellington ile Waterloo bölgelerinde ihtiyaç sahibi 325 aileye ulaştırıldı.

Yapılan yardımlarla mutluluk yaşayan bölge halkı, kendilerini unutmayan hayırseverlere teşekkür etti.

Waterloo'daki yardımları takip eden Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Sibel Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paylaşmanın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel hissedildiği ay olan ramazanda her daim mazlumun yanında olan Türkiye'nin yardım gayretlerinin bir örneğinin de Batı Afrika'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki Sierra Leone'de yaşandığını belirtti.

Türkiye'de bağışçıların destekleriyle hazırlanan ve temel gıda malzemelerinden oluşan ramazan kolilerinin, ihtiyaç sahipleriyle buluştuğunu anlatan Erkan, "Bu zor coğrafyalara gönüllü gelerek fedakarca bu yardımların dağıtımında katkı sağlayan tüm görevlilerimize ve merhamet elini uzatan hayırseverlere teşekkürü bir borç biliyorum." dedi.

İHH'nın Sierra Leone'ye gelen ekip sorumlusu Özgür Kaçmaz ise vakıf olarak ramazan çalışmaları kapsamında ülkeye geldiklerini söyledi.

Bağışçıların destekleriyle bölgede ramazan yardımlarını dağıttıklarını anlatan Kaçmaz, vesile olan tüm hayırseverlere ve bağışçılara teşekkür etti.

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Batı Afrika, Türkiye, Ankara, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH ekipleri, Sierra Leone'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyalarını ulaştırdı - Son Dakika


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