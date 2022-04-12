İHH ekipleri, Türk hayırseverlerin yardımlarının Sierra Leone'deki dağıtımını tamamladı - Son Dakika
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İHH ekipleri, Türk hayırseverlerin yardımlarının Sierra Leone'deki dağıtımını tamamladı

12.04.2022 09:13
İHH ekipleri, Türk hayırseverlerin yardımlarının Sierra Leone'deki dağıtımını tamamladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de ihtiyaç sahibi 500 aileye, temel gıda malzemelerinin içinde yer aldığı ramazan kumanyası dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de ihtiyaç sahibi 500 aileye, temel gıda malzemelerinin içinde yer aldığı ramazan kumanyası dağıttı.

İHH tarafından hayırsever vatandaşların yaptığı yardımlarla hazırlanan ramazan kumanya paketleri, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'un yanı sıra Wellington, Waterloo ve Moyanba bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Ramazan ayı çalışmaları kapsamında hazırlanan 500 paket, gönüllüler tarafından daha önce belirlenen yetim ve mazlumlara verildi.

Başkente 120 kilometre uzakta olan ancak zorlu koşullar nedeniyle 4 saatte ulaşılabilen Moyanba bölgesindeki Mabongse köyüne giden ekipleri gören yöre halkı, büyük mutluluk yaşadı.

İHH'nın Sierra Leone'ye gelen ekip sorumlusu Özgür Kaçmaz, ramazan ayı dolayısıyla hazırladıkları kumanya dağıtımını tamamladıklarını kaydetti.

Paketlerin dağıtımını gönüllülerle yaptıklarına değinen Kaçmaz, bağışçılara teşekkür etti.

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Batı Afrika, Ramazan, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH ekipleri, Türk hayırseverlerin yardımlarının Sierra Leone'deki dağıtımını tamamladı - Son Dakika


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