İHH ekipleri, Ukrayna'daki bombardımana tanıklık etti - Son Dakika
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İHH ekipleri, Ukrayna'daki bombardımana tanıklık etti

04.03.2022 15:04
İHH ekipleri, Ukrayna'daki bombardımana tanıklık etti

İHH İnsani Yardım Vakfı, Rusya'nın saldırıda bulunduğu Ukrayna'da yardım çalışmaları sırasında, yakın bölgeye atılan bombaların yol açtığı tahribata ilişkin görüntüleri paylaştı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Rusya'nın saldırıda bulunduğu Ukrayna'da yardım çalışmaları sırasında, yakın bölgeye atılan bombaların yol açtığı tahribata ilişkin görüntüleri paylaştı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, derneğin Ukrayna'daki yardım faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Kiev'de sürdürülen acil yardım çalışmaları sırasında, kente atılan bombalar, görevlerini yapan İHH ekiplerinin yakınına düştü.

Bu anlara şahit olan İHH ekiplerinin çektikleri görüntülerde, yakın bölgeye atılan bombanın sesleri duyuluyor.

Bölgedeki gönüllü yardım ekiplerince çekilen görüntülerde, bombardıman sonucu bir binada meydana gelen yıkım ve çıkan yangın yer alıyor.

Bu sırada bölgedeki yerel yardım gönüllülerinin "Sıkı bir bombardıman var üzerimizde, belki duyuluyordur. Bombalar patlıyor, buna rağmen yardımlarımıza devam etmeye çalışıyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah her şey güzel olacak. Türk kardeşlerimize çok teşekküre deriz." dediği duyuluyor.

İHH'nın Ukrayna'ya yönelik yardımları sürüyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, bugüne kadar Romanya'ya sığınan 450 aileye içerisinde sandviç, meyve suyu, kek ve su bulunan gıda paketi ve battaniye dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Moldova'da ise 2 farklı bölgede 1350 gıda paketi dağıtıldığını belirten Aydın, çalışmaların Ukrayna sınırından Moldova'ya geçen ailelere yapıldığını aktardı.

Aydın, Ukrayna'da Kiev, Lviv, Vinnıtsya ve Kherson'da günlük ekmek dağıtımı yapıldığını, 4 günde Ukrayna'nın 4 farklı şehrinde 30 bin ekmek yardımı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Polonya sınırına gelen mülteciler içinde yardım planlaması yapıldığını bildiren Durmuş Aydın, en kısa sürede bölgede çalışılacağını kaydetti.

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Ukrayna, Aydın, Rusya, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH ekipleri, Ukrayna'daki bombardımana tanıklık etti - Son Dakika


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