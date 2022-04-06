İHH Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı - Son Dakika
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İHH Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı

06.04.2022 12:23
İHH Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi ve yetim ailelere ramazan kumanyası yardımında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi ve yetim ailelere ramazan kumanyası yardımında bulundu.

İHH yetkilisi Mahmut Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan yardımları kapsamında Erbil'de 80 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yardımların Suriyeli ve Iraklı ihtiyaç sahibi ve yetim ailelere ulaştırıldığını aktaran Yaşar, İHH'nin ayrıca Erbil'in dışında Musul, Duhok ve Kerkük kentlerinde de gıda kolisi dağıtımları yaptığını dile getirdi.

Yaşar, Irak'ta ramazan çalışmalarını tamamladıklarını, ancak bundan sonra da yetimlere yönelik ve kalkınma odaklı projelerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

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İHH, Duhok'ta ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı İHH, Duhok'ta ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı

Erbil, Irak, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı - Son Dakika


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