İHH, Erbil'de selden etkilenen 100 aileye yardım dağıttı - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Irak'ın Erbil kentinde, geçen haftaki sel felaketinden etkilenen 100 aileye yardım dağıtımında bulundu.

İHH personeli Mahmut Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil'in Daratu bölgesinde sel felaketinden etkilenen halka temel ihtiyaç olarak battaniye, yatak ve yastık dağıtımları yaptıklarını belirtti.

Yaşar, "Yaklaşık 100 aileye yardım dağıtımı yapacağız. Ayrıca, acil yardım ekibimizle beraber hasar tespit çalışmaları da yapmaktayız. Hasar tespit çalışmalarından sonra bölgeye yardımlara devam edeceğiz." diye konuştu.

Selden etkilenen aileler arasında yer alan Esengül Akdoğan da aslen Gaziantepli olduklarını ve 12 senedir Erbil'de yaşadıklarını belirtti.

Akdoğan, selin gerçekleştiği gece saat üç civarı uyandıklarında sokağın su dolu olduğunu ve arabalarının selde sürüklenerek gittiğini dile getirdi.

Tek temennilerinin evlerinin selde hasar görmemesi olduğunu söyleyen Akdoğan, insanların zor durumda olduğunu belirterek, yetkililere seslerini duyurmak istediklerini kaydetti.

Selden etkilenen 65 yaşındaki Abdulhamid Emin ise sel gecesi uyandığında suların evin bahçesine kadar geldiğini gördüğünü ancak sadece pasaport ve kimliğini kurtarabildiğini aktardı.

Emin, evinin ikinci katına çıktığında arabasının dışarıda su üzerinde gittiğini ve bir daha arabasını göremediğini sözlerine ekledi. Emin, bölgede doldurulan derelerin selin evlere zarar vermesinde etkili olduğunu vurguladı.

Erbil'de 17 Aralık'ta, şiddetli yağışlardan dolayı vilayet sınırlarındaki birçok mahalle ve bölgede yaşanan su taşkınları ve sel sonucu 12 kişi hayatını kaybetmişti.