İHH Eskişehir'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH Eskişehir'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika

İHH Eskişehir'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret

6 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Eskişehir İl Başkanı Musa Karadaş ve Yönetim Kurulu üyeleri, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

İHH Eskişehir'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Eskişehir İl Başkanı Musa Karadaş ve Yönetim Kurulu üyeleri, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.


İHH Eskişehir İl Başkanı Musa Karadaş ve beraberindekiler, Rektör Çomaklı'yı gerçekleştirdiği öğrenci odaklı projelerden dolayı tebrik etti. Rektör Çomaklı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtirken, İnsan Hak ve Hürriyetleri Yardım Derneği'nin, başta Eskişehir olmak üzere küresel ölçekte yürüttükleri yardım ve sosyal sorumluluk projeleriyle çok önemli bir noktada olduğunu vurguladı.


Ziyaret, günün anısına çekinilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Çomaklı, Rektör, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
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