İHH Gazze'de 2 bin yetime bayramlık dağıttı - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gazze Şeridi'ndeki 2 bin yetim çocuğa bayram kıyafeti dağıttı.

Gazze'deki İHH ofisinin halkla ilişkiler sorumlusu Mahmud eş-Şurafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan ayı çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 2 bin yetim için bayramlık kıyafet ulaştırıldığını söyledi.

İnsani durumun kötüleşmesi sebebiyle yardım faaliyetlerini arttırdıklarını belirten Şurafa, 400 aileye de fitre dağıttıklarını kaydetti.

Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, yıllardır İsrail tarafından uygulanan abluka nedeniyle çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.