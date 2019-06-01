Son Dakika Haberleri: İHH Gazze'de yetimlere bayramlık elbise dağıttı
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İHH Gazze'de yetimlere bayramlık elbise dağıttı

1 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail ablukası altındaki Gazze'de bin 181 yetim çocuğa bayramlık elbise dağıttı.

İHH Gazze'de yetimlere bayramlık elbise dağıttı, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail ablukası altındaki Gazze'de bin 181 yetim çocuğa bayramlık elbise dağıttı.
İHH Gazze Ofisi Basın Sorumlusu Mahmud eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın Gazze'de bin 181 yetim çocuğa bayramlık elbise dağıttığını belirtti.
Yetimlere dağıtılan elbisenin toplam maliyetinin 30 bin avroya ulaştığını kaydeden Şurefa, elbise dağıtımıyla çocukları sevindirmeyi ve İsrail ablukası dolayısıyla zor ekonomik şartlar altında yaşayan ailelerin maddi sıkıntılarını hafifletmeyi hedeflediklerini belirtti.
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:57 Kaynak: AA
İnsani Yardım Vakfı, İsrail, İHH, Gazze, Güncel
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