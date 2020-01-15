İHH geçen yıl Afrika'da 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıttı - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle geçen yıl 8 farklı ülkede öğrencilere 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim'in imkansızlıklar yüzünden çok az bulunduğu Afrika ülkelerinde, her şeye rağmen Kur'an eğitimine büyük önem veriliyor. Kur'an kurslarında bulunan kitapların da yıpranmış olması, eğitim sorununu daha da büyütüyor.

Afrika'da ve dünyanın diğer coğrafyalarında bu gibi nedenlerle Kur'an-ı Kerim'e Mushaf olarak ulaşamayan çocuklar ve yetişkin Müslümanlar, özellikle Afrika ülkelerinde ayetleri Luh adı verilen tahtalara yazıp Kur'an-ı Kerim öğrenmeye ve hafız olmaya çalışıyor.

Afrika ile diğer ülke ve bölgelerdeki bu ihtiyacı gidermek için çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, Kur'an-ı Kerim'i olmadığı için eğitimlerini tahtalar üzerinde devam ettiren hafızlık öğrencilerine hayırseverlerin destekleriyle yardımda bulunuyor. Bu kapsamda İHH, 2019 yılı içerisinde Çad, Etiyopya, Gana, Gine, Nijer, Ruanda, Sudan ve Suriye'de toplamda 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi.

"Hafızlık öğrencileri zorlanıyordu"

Dağıtım yaptıkları ülkelerdeki camilerde Kur'an-ı Kerim'in çok az veya hiç bulunmadığını hatırlatan İHH Destek Denetim Masası Koordinatörlerinden Yusuf İslam Demirci, özellikle Kur'an kurslarındaki Mushaf azlığından dolayı talebelerin ezber derslerinin aksadığını kaydetti.

Demirci, Afrika'nın birçok bölgesinde çocukların, Kur'an bulamadıkları için ayetleri kireçle tahtalara yazıp hafız olmaya çalıştığını belirterek, "Proje kapsamında onların yüklendikleri bu ağır yükü hafifletmek için Afrika'da muhtelif bölgelere, Kur'an-ı Kerim dağıtımları yapıyoruz. Tabi bu proje sadece Afrika'da değil dünyanın diğer ihtiyaç bölgelerinde de uygulanıyor. Hayırseverlerimizin destekleriyle Kur'an-ı Kerim dağıtımlarımızı artırarak daha fazla insana ulaşmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler, Kur'an-ı Kerim dağıtımlarına destek olmak için bütün operatörlerden KURAN yazıp 4072'ye SMS göndererek 23 lira bağışta bulunabiliyor. Ayrıca İHH'nın banka hesaplarına ya da online bağış yapılarak da destek olunabilecek.