İHH geçen yıl Afrika'da 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH geçen yıl Afrika'da 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıttı - Son Dakika

İHH geçen yıl Afrika'da 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıttı

6 saat önce

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle geçen yıl 8 farklı ülkede öğrencilere 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi.

İHH geçen yıl Afrika'da 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıttı, System.String[]

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle geçen yıl 8 farklı ülkede öğrencilere 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim'in imkansızlıklar yüzünden çok az bulunduğu Afrika ülkelerinde, her şeye rağmen Kur'an eğitimine büyük önem veriliyor. Kur'an kurslarında bulunan kitapların da yıpranmış olması, eğitim sorununu daha da büyütüyor.

Afrika'da ve dünyanın diğer coğrafyalarında bu gibi nedenlerle Kur'an-ı Kerim'e Mushaf olarak ulaşamayan çocuklar ve yetişkin Müslümanlar, özellikle Afrika ülkelerinde ayetleri Luh adı verilen tahtalara yazıp Kur'an-ı Kerim öğrenmeye ve hafız olmaya çalışıyor.

Afrika ile diğer ülke ve bölgelerdeki bu ihtiyacı gidermek için çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, Kur'an-ı Kerim'i olmadığı için eğitimlerini tahtalar üzerinde devam ettiren hafızlık öğrencilerine hayırseverlerin destekleriyle yardımda bulunuyor. Bu kapsamda İHH, 2019 yılı içerisinde Çad, Etiyopya, Gana, Gine, Nijer, Ruanda, Sudan ve Suriye'de toplamda 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi.

"Hafızlık öğrencileri zorlanıyordu"

Dağıtım yaptıkları ülkelerdeki camilerde Kur'an-ı Kerim'in çok az veya hiç bulunmadığını hatırlatan İHH Destek Denetim Masası Koordinatörlerinden Yusuf İslam Demirci, özellikle Kur'an kurslarındaki Mushaf azlığından dolayı talebelerin ezber derslerinin aksadığını kaydetti.

Demirci, Afrika'nın birçok bölgesinde çocukların, Kur'an bulamadıkları için ayetleri kireçle tahtalara yazıp hafız olmaya çalıştığını belirterek, "Proje kapsamında onların yüklendikleri bu ağır yükü hafifletmek için Afrika'da muhtelif bölgelere, Kur'an-ı Kerim dağıtımları yapıyoruz. Tabi bu proje sadece Afrika'da değil dünyanın diğer ihtiyaç bölgelerinde de uygulanıyor. Hayırseverlerimizin destekleriyle Kur'an-ı Kerim dağıtımlarımızı artırarak daha fazla insana ulaşmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler, Kur'an-ı Kerim dağıtımlarına destek olmak için bütün operatörlerden KURAN yazıp 4072'ye SMS göndererek 23 lira bağışta bulunabiliyor. Ayrıca İHH'nın banka hesaplarına ya da online bağış yapılarak da destek olunabilecek.

İnsani Yardım Vakfı, Afrika, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aslanların arasına düşen eşek sürüsü, ağır kayıp verdi
Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı

Son Dakika Haberleri
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü - Son Dakika
18:52 Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 15 ölü - Son Dakika
18:52 Lübnan'daki protestolarda 59 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
18:51 FLAŞ - Son Dakika
18:51 FLAŞ - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika
17:59 Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 18:55:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İHH geçen yıl Afrika'da 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]