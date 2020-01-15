İHH geçen yıl Afrika'da 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıttı - Son Dakika

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İHH geçen yıl Afrika'da 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıttı
6 saat önce
İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle geçen yıl 8 farklı ülkede öğrencilere 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:09 Kaynak: AA
İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle geçen yıl 8 farklı ülkede öğrencilere 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi.
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