İHH geçen yıl Afrika'da 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH geçen yıl Afrika'da 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıttı - Son Dakika

İHH geçen yıl Afrika'da 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıttı

6 saat önce

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle geçen yıl 8 farklı ülkede öğrencilere 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle geçen yıl 8 farklı ülkede öğrencilere 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi.

İHH geçen yıl Afrika'da 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıttı

İnsani Yardım Vakfı, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:09 Kaynak: AA
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