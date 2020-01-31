İHH, geçen yıl Suriye'de 700 bin kişiye yardım ulaştırdı - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2019'da Suriye'nin İdlib, Hama, Halep ve Lazkiye illerinin kırsallarında yaşayan savaş mağduru 700 bin sivile yardım götürdü.

İHH Genel Başkan Yardımcısı Erhan Yemelek, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye içindeki sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yemelek, geçen sene Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da bulunan lojistik merkezlerinden yüklenen 38 bin ton ağırlığında bin 512 tır dolusu insani yardım malzemesinin Cilvegözü ve Öncüpınar sınır kapılarından Suriye'ye gönderildiğini ifade etti.

Tırlarda ağırlıklı olarak gıda kolisi, ekmek, hijyen paketleri ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri bulunduğunu vurgulayan Yemelek, şunları kaydetti:

"Bu malzemeleri, çadır kentlerde ve çeşitli bölgelerde hayata tutunmaya çalışan savaş mağduru ailelere dağıttık. Suriye'de yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında 2019 yılında İdlib, Halep, Hama ve Lazkiye illerinin kırsallarında yaşayan yaklaşık 700 bin sivile insani yardım malzemesi ulaştırdık. Çalışmalarımız devam edecek."

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana ülkede gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanında çalışmalar yürütüyor.