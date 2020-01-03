İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'dan İdlib'e acil yardım çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'dan İdlib'e acil yardım çağrısı - Son Dakika

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'dan İdlib'e acil yardım çağrısı

6 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'nin İdlib ilinin güney kırsalından Türkiye-Suriye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kalan siviller için yardım çağrısında bulundu.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'dan İdlib'e acil yardım çağrısı, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'nin İdlib ilinin güney kırsalından Türkiye-Suriye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kalan siviller için yardım çağrısında bulundu.

Yıldırım, İHH'nın Suriye'de yerinden edilenler için kurduğu kamptı ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Yıldırım burada yaptığı açıklamada, kampın bombardımandan kaçan siviller için kurulduğunu belirterek, "Bombardımandan kaçıp açıkta kalan insanlar oldu. Bu nedenle acil bir şekilde bu kamp alanına çadır kurarak aileleri yerleştirdik." dedi.

Kampta altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Yıldırım, "Bir hafta içerisinde kamp alanında okul, sağlık merkezi, ücretsiz giyim mağazası, mescit ile lavabo-banyo hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.


Mevcut yardım çalışmalarının yeterli olmadığına dikkati çeken Yıldırım, "Hangimiz böyle çadırlar içerisinde yaşamak isteriz? Çadır hayatı gerçekten zor. Ama bu imkanı bile elde edemeyen insanlar var. Bugün bin 500 çadır daha geldi. Onları da kurarak ihtiyacı gidermeye çalışacağız. İhtiyacın tamamına yetişebilmemiz için yardımların acil olarak artırılması gerekiyor. Uzun vadede ise çadır hayatına tamamen son verip bu çadırları eve çevirerek aileleri yerleştirmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.


Yıldırım, saldırıların ve göçün devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İdlib'den bütün vicdan sahiplerine sesleniyorum. Halkımız ve sivil toplum kuruluşları, bu zor şartlar altında yaşayan insanları unutmasınlar. Ayrıca uluslararası bütün güçler devreye girerek bu saldırıları durdurmak zorunda. Çünkü hala saldırılar devam ediyor. Birkaç gün önce okul vuruldu. Çocuklar öldürüldü. Bu çocuklara kimse kıymasın. Bu çocukları bombardıman, soğuk, annesizlik ve babasızlıktan kurtarmak isteyen herkesi yardımda bulunmaya davet ediyorum."

Bülent Yıldırım, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:25 Kaynak: AA
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