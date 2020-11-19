İHH Genel Başkanı Yıldırım: "10 Aralık'ta dev bir yardım organizasyonu planlıyoruz" - Son Dakika

AHMET KARAAHMET - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde büyük bir yardım organizasyonu yapacaklarını duyurdu.

Yıldırım, İHH'nin çalışmalarını incelemek üzere bulunduğu İdlib'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2019'un Aralık ayında Esed rejimi ve yandaşlarının saldırıları sonucunda insanlar evlerini terk ettiler, yollara düştüler. Hava çok soğuk, kış çok ağır geçiyordu. O sırada Suriye'yi ziyaret ettik. Çadırlarda hayat çok zordu. 9 yıldır çadırlarda olan insanlar vardı. Sırtlarını yaslayacak bir duvarları bile yoktu. Bunun üzerine acil konaklama evleri adı altında briket ev çalışması başlattık. ve bunu tüm dünyaya duyurduk." dedi.

" Türkiye'den bu çalışmamıza çok büyük destek geldi. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın çok büyük destekleri oldu. Birçok sivil toplum kuruluşu bu projede yer aldı ve geçici barınma evlerini yaptık." ifadesini kullanan Yıldırım, İHH'nin daha önce kurduğu köylerde ailelerin güven içinde yaşadığını vurguladı.

Yıldırım, "Bu çalışma sayesinde bir çadırda uyuyan yalnız bir kadın ve çocukları, çatısı olan bir köy ortamına kavuşmuş oldu." diye konuştu.

Eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık alanlarındaki sıkıntılar

Projelerinde afetlere karşı oluşabilecek sorunlara karşı tedbirler de aldıklarını belirten Yıldırım, "Vakfımıza yaklaşık 20 bin adet briket ev bağışı geldi. Bunun 12 bine yakınını yaptık. Ama bunlar tek başına yeterli değil. Çocuklar eğitime doğru düzgün ulaşamıyor. Eğitim haklarını elde edemiyorlar. İdlib'in birçok bölgesinde aynı sorunlar yaşanıyor. Yine aynı şekilde sağlık imkanları yetersiz kalıyor." değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, İdlib'de protez ve ortez ihtiyaçları olduğuna, sivillerin büyük kısmının gıdaya dahi ulaşmakta zorluk çektiğine ve tarım ile hayvancılık yapılamadığına dikkati çekti.

Kış hazırlıkları

Kışa hazırlık için çalışma başlattıklarını belirten Yıldırım, "Bu çalışma Suriye halkına önemli katkılarda bulunacak. Bu çerçevede kış hazırlığı yapılırken bir taraftan da rejimin yandaşlarıyla beraber anlaşmayı ihlal ettiğini görüyoruz. Bombardıman yapılıyor. Saldırılarda hayatını kaybedenler oluyor. Eğer saldırılar devam ederse sınır bölgelerine daha fazla göç olacak. O zaman barınma, gıda ve sağlık ihtiyacı daha da artmış olacak. Bunların ön hazırlığını yapıyoruz. Suriye'deki durumu dünyaya duyurmamız lazım." dedi.

Yıldırım, "10 Aralık günü dev bir yardım organizasyonu planlıyoruz." diyerek, şöyle devam etti:

"Büyük bir organizasyonla Suriye'deki hak ihlallerini gündeme getireceğiz. Bu çerçevede Türkiye'nin her tarafında dünyanın birçok yerinde Suriye'ye ve insanlığa duyarlı, yetimleri, mültecileri, evsizleri, hapishanelerdeki kadınları, işkence gören kadınları, çocukları, erkekleri düşünen herkesi bu projeye davet edeceğiz. Yardımlar toplayacağız. Tırlar yola çıkacak. Büyük bir basın toplantısı yapacağız. Bu basın toplantısına birçok sivil toplum kuruluşu katılacak. Hem yardım göndereceğiz hem de medyada gündem oluşturacağız."

Suriyeli çocukların eğitim, sağlık ve gıdaya ulaşabilme haklarını, hapishanelerde işkence gören kadınların yaşam ve hürriyet hakkını gündeme getireceklerini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Böylece rejime baskı oluşturacağız. Ben tüm halkımızı Aralık ayının 10'unda hem Suriye'ye yardım etmeye hem de gündem oluşturmaya davet ediyorum."