İHH gönüllüleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Gönüllüler, oylamada birbirinden güzel karelerin olduğunu belirterek AA çalışanlarını tebrik etti.

Gönüllülerden Muhammed Ballı, Orhan Halit Çatlı ve Sadık Çoban spor kategorisinde Ali Atmaca 'nın "Engelli basketbolcunun sevinci", yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam", haber kategorisinde ise Amer Shallodi'in "Orantısız güç" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

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