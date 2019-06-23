Son Dakika Haberleri: İHH gönüllülerinin Söğüt'ten Domaniç'e bisiklet turu
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İHH gönüllülerinin Söğüt'ten Domaniç'e bisiklet turu

1 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibinden 43 bisikletlinin, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna atfen Bilecik'in Söğüt ilçesinden başlattığı 100 kilometrelik bisiklet turu Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tamamlandı.

İHH gönüllülerinin Söğüt'ten Domaniç'e bisiklet turu, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibinden 43 bisikletlinin, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna atfen Bilecik'in Söğüt ilçesinden başlattığı 100 kilometrelik bisiklet turu Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tamamlandı.
"Yıllar Sonra Geldik Demir Atlarla Yürüdük" isimli proje kapsamında düzenlenen tura Bursa, Bilecik, Kütahya ve Gaziantep'ten gönüllüler katıldı.
Söğüt ilçesinde, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinden yola çıkan 43 bisikletli, 100 kilometre katederek Domaniç'e ulaştı.
Katılımcılar turun ardından Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi, "Devlet Ana" olarak da bilinen Hayme Ana'nın Çarşamba köyündeki türbesinde dua etti.
İHH Arama Kurtarma Eğitim Koordinatörü Erdal Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl "Diriliş Yolu" etkinliği kapsamında 75 kişiyle bu yolda yürüdüklerini hatırlattı.
Türk kültüründe son yüzyıla kadar büyük öneme sahip konar-göçer yaşam tarzının anlaşılmasını hedeflediklerini belirten Altıntaş, şunları kaydetti:
"Bu yıl gerçekleştirdiğimiz organizasyonda 'Yıllar Sonra Geldik Demir Atlarla Yürüdük' sloganı ile atalarımızın at koşturduğu bu topraklarda tam ters istikamette, yani kışlak olarak kullanılan Söğüt'ten, yazlak olarak kullanılan Domaniç'e bisiklet sürüşü gerçekleştirdik. Osmanlı'nın buralarda dirildiğini bilmemiz ve bu bilincine sahip olmamız gerekiyor. Bu yolu tekrar canlandırmak istiyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:57 Kaynak: AA
İHH, Domaniç, Söğüt, Güncel
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