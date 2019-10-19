Son Dakika Haberleri: İHH gönüllüsü gençlerden çevre kampanyasına destek
Son Dakika Güncel İHH gönüllüsü gençlerden çevre kampanyasına destek

İHH gönüllüsü gençlerden çevre kampanyasına destek

15 dakika önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, çevre temizliği için farkındalık oluşturmak amacıyla Erzurum ve Ağrı'daki tarihi yapı ve mekanların çevresindeki çöpleri temizledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, çevre temizliği için farkındalık oluşturmak amacıyla Erzurum ve Ağrı'daki tarihi yapı ve mekanların çevresindeki çöpleri temizledi.

Genç İHH tarafından "Temiz bir geleceğe el uzat" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, yaklaşık 50 gönüllü üniversite öğrencisi Erzurum'daki Yakutiye Medresesi önünde bir araya geldi.

Toplanma alanında kendilerine dağıtılan eldiven ve çöp poşetlerini alan gönüllüler, gruplara ayrılarak Yakutiye ilçesindeki Yakutiye ve Çifte Minareli Medrese, Lalapaşa ve Ulu Cami ile Erzurum Kalesi'nin etrafında çevre temizliği yaptı.

Ecdada saygının da ön planda tutulduğu proje kapsamında gönüllüler, insanların çevreye gelişigüzel attığı çöpleri topladı.

Erzurum Genç İHH Başkanı Ömer Onay, gazetecilere yaptığı açıklamada, manevi temizliğin kalp ve ruh, maddi temizliğin ise beden ve çevre temizlenerek yapıldığını söyledi.

Müslümanlar için hem maddi hem de manevi temizliğin önem arz ettiğini belirten Onay, şöyle konuştu:

"Sağlığın korunması, sıhhatli bir ibadet için temizlik her alanda gerekmekte. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in buyurduğu gibi temizlik imanın yarısıdır. Temizliğin iman ile yakından ilgisi olması sebebiyle bizlerin bu konuda daha hassas olması gerekir. Evlerde, çalışma sahalarında, okullarımızda, sosyal ve toplumsal alanlarda temizliğe dikkat etmeliyiz. Temiz olmak insan olmanın gereğidir. Yol üzerinde, cadde ve sokaklara atılan her çöpün kamu ve kul hakkı olduğunu unutmamalıyız."

Ağrı

Ağrı'daki üniversite öğrencileri de Genç İHH öncülüğünde çevre temizliğinin yapılacağı Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

Kendilerine dağıtılan eldiven ve çöp poşetlerini alan gönüllüler, Millet Bahçesi'nin tamamında temizlik çalışması yaptı, alandaki çöpleri topladı.

Gönüllülerin çalışmasını gören bazı çocuklar da destek verdi.

Genç İHH Ağrı Şube Başkanı Suna Kusen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde çevre temizliği yapıldığını ve kendilerinin de buna destek verdiklerini belirtti.

Çevre temizliğiyle vatandaşlar arasında duyarlılık oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Kusen, "7 gönüllümüzle beraber bir saat boyunca çevre temizliği yaptık. Temizlik sırasında çevremizdeki vatandaşlarda da duyarlılık oluştu. Özellikle çocuklardan yana çok fazla destek gördük. 3 çocuk bizimle birlikte temizlik yaptı." dedi.

İHH gönüllüsü gençlerden çevre kampanyasına destek

İnsani Yardım Vakfı, Erzurum, Ağrı, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:34 Kaynak: AA
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