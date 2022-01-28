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İHH Hakkari Şubesi'nden Suriyede'ki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası - Son Dakika

İHH Hakkari Şubesi'nden Suriyede'ki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası

28.01.2022 11:35
İHH Hakkari Şubesi'nden Suriyede'ki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası

Hakkari İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatıldı.

Hakkari İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatıldı.

İHH Şube Başkanı Orhan Temel, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın farklı coğrafyalarında savaşların, çatışmaların, kuraklığın, doğal afetlerin, siyasi ve ekonomik problemlerin devam ettiğini belirtti.

Bu sorunlar nedeniyle milyonlarca insanın zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini, evlerini terk etmek zorunda kalan ve göç yollarında yaşamını kaybeden insanların olduğunu aktaran Temel, kış şartlarının olumsuz etkilerinin arttığı bu dönemde hayırseverlere önemli sorumluluğun düştüğünü ifade etti.

Suriye'deki çadır kentlerde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin zoru durumda olduğuna işaret eden Temel, "Korunaksız çadırlarda zorlu kış şartlarıyla mücadele etmeye çalışıyorlar ancak bu pek mümkün olmuyor. Çamur, rüzgar ve kar, çadırları yıkıyor, çocukları donduruyor. Suriye'deki ihtiyaç sahipleri bizi bekliyor. Acil olarak gıda ve yakacağa ihtiyaç var. Gelin hep birlikte onları ısıtalım, dondurucu soğukta yalnız başlarına bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Binlerce yıllık geçmişiyle farklı kültürlere ev sahipliği yapan Suriye'nin harabeye döndüğünü belirten Temel, şunları kaydetti:

"İnsani durumun gittikçe kötüleştiği topraklar büyük bir yıkım yaşıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak krizin başlangıcından bu yana hem Suriye içerisinde yerinden edilen hem de ülke dışına göçen mültecilerin mağduriyetlerini gidermek için gayret gösteriyoruz. Suriye'de, başta çocuklar olmak üzere kadın, yaşlı ve hastaların hayata tutunabilmeleri için temel gıdaların acil ulaştırılması şart. Savaş sebebiyle göç etmek zorunda kalan milyonlarca insan yıllardır zor şartlarda yaşıyor. Maddi imkansızlıklar sebebiyle bot, mont, battaniye, soba ve kömüre ulaşamayan yüz binlerce aile var. Milyonlarca ihtiyaç sahibi yolumuzu gözlüyor."

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Hakkari, Suriye, GÖÇ, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İHH Hakkari Şubesi'nden Suriyede'ki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası - Son Dakika
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