İHH, hayırseverlerin kurbanlarını Arakanlı Müslümanlara ulaştırdı - Son Dakika
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İHH, hayırseverlerin kurbanlarını Arakanlı Müslümanlara ulaştırdı

11.07.2022 13:22
İHH, hayırseverlerin kurbanlarını Arakanlı Müslümanlara ulaştırdı

COX'S Myanmar'da uzun süredir devam eden baskı ve olaylar nedeniyle topraklarını terk ederek Bangladeş'teki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanların yüzü, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Kurban Bayramı'nda güldü.

COX'S Myanmar'da uzun süredir devam eden baskı ve olaylar nedeniyle topraklarını terk ederek Bangladeş'teki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanların yüzü, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Kurban Bayramı'nda güldü.

Dünya genelinde 62 bin büyük ve küçükbaş kurban hissesini ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına ulaştıran İHH, Kurban Bayramı faaliyeti kapsamında 200'ü Cox's Bazar bölgesinde olmak üzere Bangladeş'te 300 büyükbaş kurban kesti.

Vakıf görevlileri, paylara ayırdığı etleri Cox's Bazar'daki 34 kampın 3'ünde kalan yaklaşık 8 bin aileye ulaştırarak sevinçlerine ortak oldu.

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik, AA muhabirine, etleri dağıtarak Arakanlı Müslümanların mutluluklarına şahit olduklarını belirterek bağışçılara teşekkür etti.

Çelik, Cox's Bazar'daki 3 kampta ortalama 75 bin kişinin yaşadığını dile getirerek, "Elbette dağıtılan bu kurbanlar bunların hepsine yetişmemekte ancak yetişebildiğimiz kadarıyla yaklaşık 8 bin aileye burada kurban etleri dağıtılarak onların hanelerine az da olsa etlerin girmesine vesile oluyoruz. Bu vesileyle İHH burada bin 400 hisse kurban keserek bu etlerin ihtiyaç sahiplerine ulaşılması konusunda çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca, 100 kurban da Bangladeş'in Dakka bölgesinde kesildi. Toplamda 2 bin 100 hisse kurban kesildi Bangladeş'te." diye konuştu.

Vakfın Sakarya şubesi yönetim kurulu üyesi Ali Akıllı da İHH'nin 2022 yılı kurban çalışmaları kapsamında Cox's Bazar bölgesine geldiklerini söyledi.

Burada Arakanlı mülteciler için kurulmuş 34 kamp bulunduğunu aktaran Akıllı, "Burada son derece zor şartlar altında yaşayan mülteci kardeşlerimizi ziyaret ettik. Bin 400 hisse kurban kesim ve dağıtımı gerçekleştiriyoruz. İhtiyaç sahiplerinin dualarını sizlere yolluyoruz. Allah hayırlarınızı kabul etsin." diye konuştu.

Bölgeye Samsun'dan gelen İHH görevlisi Hasan Çelik de "Yaklaşık 8 bin aileye et dağıtımı yapılıyor. Allah niyetlerimizi kabul eylesin inşallah." dedi.

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İHH 526 bin aileye kurban eti ulaştırdı İHH 526 bin aileye kurban eti ulaştırdı İHH ekipleri kurban çalışmaları için yola çıktı İHH ekipleri kurban çalışmaları için yola çıktı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH, hayırseverlerin kurbanlarını Arakanlı Müslümanlara ulaştırdı - Son Dakika

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