İHH, İdlib'de briket okul inşaatına başladı - Son Dakika

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib kentinde 700'den fazla öğrencinin faydalanacağı 10 derslikli briket okul inşasına başladı.

Suriye'nin farklı bölgelerinde savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi siviller için briket ev kamp alanları kuran İHH, çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için de aynı arazilere okul binası inşa ediyor. Bu kapsamda İdlib'e bağlı Kefer Lusin bölgesinde 580 briket evin inşa edildiği arazide 10 derslikli okul inşaatına da başlandı. Briket malzemesinden inşa edilecek olan okul binası, tamamlandığında 700'den fazla öğrenciye eğitim imkanı sunacak.