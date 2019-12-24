İHH, İdlib'de göç yolundaki ailelere gıda yardım paketi ulaştırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH, İdlib'de göç yolundaki ailelere gıda yardım paketi ulaştırıyor - Son Dakika

İHH, İdlib'de göç yolundaki ailelere gıda yardım paketi ulaştırıyor

6 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib kentinin güney kırsalından Esed rejimi ve Rusya'nın bombardımanı nedeniyle Türkiye sınırındaki bölgelere göç eden sivillere, gıda yardım paketi ulaştırıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib kentinin güney kırsalından Esed rejimi ve Rusya'nın bombardımanı nedeniyle Türkiye sınırındaki bölgelere göç eden sivillere, gıda yardım paketi ulaştırıyor.

Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bombardımandan kaçan sivillere acil gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Reyhanlı'daki lojistik merkez ile Suriye'deki fırınlarda üretilen sıcak ekmeklerin de göç yolundaki ailelere ulaştırıldığını belirten Tosun, "Suriyeli ailelerin damak tadına uygun üretilen ekmek, 3 gün bozulmadan saklanabiliyor." dedi.

Günde 500 bin ekmeği İdlib bölgesi ve göç yolundakiler ile kamplardaki ailelere dağıttıklarını anlatan Tosun, "En temel yaşam malzemesi ekmeğin savaştan kaçan aileler için önemi büyük." diye konuştu.

Yaklaşık 120 bin sivilin güvenli alanlara göç ettiğini dile getiren Tosun, ailelere acil yardım paketi ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

İHH, İdlib'de göç yolundaki ailelere gıda yardım paketi ulaştırıyor

Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:45 Kaynak: AA
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