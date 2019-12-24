İHH, İdlib'de saldırılardan kaçanlar için çadır kuruyor - Son Dakika

İdlib şehir merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Harbenuş köyü

İHH çalışanlarının çadır malzemelerini araca yüklemesi

Yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışan Suriyeli aileler

İHH çalışanlarının çadır kurma çalışmaları

Kurulan çadırlara yerleşen aileler İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ilinin güney kırsalından göç eden aileler için kent merkezi yakınında çadır kurmaya başladı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, İdlib'e bağlı Maarratünnuman ilçesine yönelik saldırılar nedeniyle sivillerin Türkiye-Suriye sınır hattına doğru göç ettiğini söyledi.