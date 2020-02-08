İHH, İdlib'den göç eden sivillere 14 bin ton yardım malzemesi ulaştırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH, İdlib'den göç eden sivillere 14 bin ton yardım malzemesi ulaştırdı - Son Dakika

İHH, İdlib'den göç eden sivillere 14 bin ton yardım malzemesi ulaştırdı

6 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İdlib'deki saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınırı yakınlara göç eden ailelere 14 bin ton yardım malzemesi ulaştırdı.

İHH, İdlib'den göç eden sivillere 14 bin ton yardım malzemesi ulaştırdı, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İdlib'deki saldırılar nedeniyle Türkiye- Suriye sınırı yakınlara göç eden ailelere 14 bin ton yardım malzemesi ulaştırdı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, saldırılar nedeniyle göç yoluna düşen ailelerin mağduriyetlerini gidermek amacıyla yardım çağrısında bulunduklarını hatırlattı. Yaptıkları çağrının kısa sürede karşılık bulduğunu ifade eden Tosun, İdlib'deki saldırılar nedeniyle göç eden ailelere 14 bin ton yardım malzemesi ulaştırıldığını kaydetti.

Suriye'nin İdlib ve Halep illerinin kuzey kırsalındaki kısmen daha güvenli alanlarda briket evlerin inşa çalışmalarının devam ettiğini de belirten Tosun, "Çadır hayatına bir alternatif olarak briket ev projesi başlatmıştık. Bu projemiz kapsamında inşaat çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşaatı tamamlanan 330 eve aileleri yerleştirdik. Toplamda ilk etapta 10 bin briket ev inşa ederek insanları acil durumlarda sığınmak zorunda kaldıkları çadır hayatından kurtarmak istiyoruz." dedi.

Tosun, mağdur ailelerin ihtiyaçlarını giderebilmek için acil yardım çağrısını yineledi.

İHH aracılığıyla Suriyelilere destek olmak isteyen bağışçılar, "SURIYE" yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 lira yardımda bulunabiliyor. Vakfın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da savaş mağduru ailelere destek verilebiliyor.

Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:38 Kaynak: AA
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