İHH, İdlib'in Türkiye sınırına yakın bölgelerinde 200 aileyi briket evlere yerleştirdi - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 10 bin briket ev inşası için Suriye içerisinde başlattıkları proje kapsamında, İdlib'in Türkiye sınırına yakın kırsal bölgelerinde 200 evi iç savaş mağduru ailelere teslim etti.

İHH, "Mazluma Çatı Ol" sloganıyla ilk etapta 10 bin briket ev inşası için başlattıkları proje kapsamında İdlib kırsalında 200 eve ihtiyaç sahibi aileleri yerleştirdi.

Projeyi anlatan İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ailelere teslim edilen evleri İdlib'in Kefer Lusin bölgesine bağlı Bardaklı köyünde, sınıra 5 kilometre mesafede inşa ettik. Aynı alan içerisinde ve farklı bölgelerde de evlerimizin inşası halen devam ediyor. Vakfımızın ilk etaptaki hedefi ise en kısa zamanda 10 bin briket evin inşasını tamamlayarak savaş mağduru sivillere teslim etmek." dedi.

Tosun, briket evlerin sayısını artırarak daha fazla savaş mağduru sivilin ihtiyacını karşılamak istediklerin belirterek, "Projemiz yoğun ilgi gördü. Sahada aktif şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda evlerin sayısını daha da artırarak daha fazla sivilin bir çatıya kavuşmasını planlıyoruz. Projemizin ilk etabı tamamlandığında yaklaşık 60 bin sivil briket eve kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Tosun, İHH'nin Suriyeli savaş mağduru sivilleri yalnız bırakmadığını vurgulayarak, "Hayırseverlerin destekleriyle İHH, kurulan çadır kentlere alternatif olarak briket ev inşasına başladı. 'Mazluma Çatı Ol' sloganıyla duyurulan kampanya, başta Türkiyeli bağışçılar olmak üzere dünya genelinde çok ciddi destek buldu. 24 metrekare genişliğinde 1+1 konseptinde tasarlanan evlerden 200'ünün inşası tamamlanarak savaş mağduru ailelere teslim edildi." şeklinde konuştu.

İHH aracılığıyla İdlib'den göç etmek zorunda kalan sivillere destek olmak isteyen bağışçılar, CATI yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 lira yardımda bulunabiliyor.