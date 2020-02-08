İHH İdlib'te yerinden edilen sivillere 14 bin ton yardım malzemesi ulaştırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH İdlib'te yerinden edilen sivillere 14 bin ton yardım malzemesi ulaştırdı - Son Dakika

İHH İdlib'te yerinden edilen sivillere 14 bin ton yardım malzemesi ulaştırdı

6 saat önce

İNSAN Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı'nın acil yardım çağrısı üzerine toplanan 14 bin ton insani yardım malzemesi, İdlib'e gönderildi.

İHH İdlib'te yerinden edilen sivillere 14 bin ton yardım malzemesi ulaştırdı, System.String[]

İNSAN Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı'nın acil yardım çağrısı üzerine toplanan 14 bin ton insani yardım malzemesi, İdlib'e gönderildi.

İdlib'in güney kırsalına yönelik Esad rejimi ve destekçilerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle Türkiye- Suriye sınırının bulunduğu bölgeler ile Afrin ve Azez'e doğru göç etmek zorunda kalan siviller için İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından acil yardım çağrısında bulundu.

Türkiye'nin birçok şehrinden hayırseverlerin katkılarıyla, 561 TIR'la gönderilen 14 bin ton insani yardım malzemesi, sınır ötesine ulaştırıldı. Yardım malzemeleri, büyük bir insani krizin yaşandığı İdlib'in güney kırsalından göç etmek zorunda kalan mağdur ailelere dağıtıldı.

GÖÇ DALGASI DEVAM ETTİĞİ İÇİN ÇOK FAZLA İHTİYAÇ BULUNUYOR

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, "Saldırılar nedeniyle göç yoluna düşen ailelerin mağduriyetlerini gidermek amacıyla yardım çağrısında bulunmuştuk. Çağrımızın kısa sürede karşılık bulması sonucu bölgeye insani yardım malzemeleri gelmeye başladı. Ancak, göç dalgası yoğun bir şekilde devam ettiği için çok fazla ihtiyaç bulunuyor" dedi.

10 BİN ADET BRİKET EVİN İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Tosun, Suriye'nin İdlib ve Halep illerinin kuzey kırsalındaki kısmen daha güvenli alanlarda, briket evlerin yapım çalışmalarının da devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Çadır hayatına bir alternatif olarak briket ev projesi başlatmıştık. Bu projemiz kapsamında inşaat çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşaatı tamamlanan 330 eve aileleri yerleştirdik. Toplamda ilk etapta 10 bin briket ev inşa ederek insanları acil durumlarda sığınmak zorunda kaldıkları çadır hayatından kurtarmak istiyoruz."


İnsani Yardım Vakfı, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:44 Kaynak: DHA
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