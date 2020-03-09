İHH Ilgın Temsilciliği'nden "temel afet bilinci" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH Ilgın Temsilciliği'nden 'temel afet bilinci' eğitimi - Son Dakika

İHH Ilgın Temsilciliği'nden "temel afet bilinci" eğitimi

6 saat önce

Doğal afet ve depremlere hazırlanan İHH Ilgın Temsilciliği timleri, eğitimlerini almaya devam ediyor.

İHH Ilgın Temsilciliği'nden

Doğal afet ve depremlere hazırlanan İHH Ilgın Temsilciliği timleri, eğitimlerini almaya devam ediyor.

İHH Toplantı Salonunda gerçekleşen programda, eğitmen tarafından arama kurtarma timlerine eğitim verildi.

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Ilgın Temsilcisi Abdullah Yağcı, "Depreme hazırlıklıysak, depremin bize zarar vermesinin önüne geçeriz" diyerek şunları söyledi:

"Hazır olursak kapasitemizi arttırmış, dolayısıyla tehlikenin riske dönüşme olasılığını azaltmış oluruz. İlçemiz aktif bir fay kuşağı üzerinde bulunuyor. Bizim amacımız depreme hazırlıklı yakalanmak. Depreme hazırlıklıysak, depremin bize zarar vermesinin önüne geçeriz." dedi.

Eğitimdi, çevredeki riskler, afet öncesindeki hazırlıkları, afet sonrasındaki ilk saatlerde yapılması gerekenleri ve afet sırasındaki doğru davranışları dinleyicilerle paylaşıldı.

Konya, Ilgın, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cezaevinde bulunan Kadir Şeker, üniversite sınavına girebilmek için başvuru yaptı
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölü olarak yatıyor Merkel ve Miçotakis'e sığınmacı protestosu: Avrupa öldürme-Sınırları aç Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
18:07 SPOR Jeremain Lens: Büyük maçları oynamayı hepimiz seviyoruz
18:06 Evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu
18:06 FETÖ'nün sözde "kadim abisi" hakim karşısına çıkarıldı
18:06 Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı
18:06 Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 18:11:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İHH Ilgın Temsilciliği'nden "temel afet bilinci" eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]