İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Yıldırım, Lübnan'a yardımları artıracaklarını söyledi - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Lübnanlıların Türkiye'den beklentisinin yüksek olduğunu, bu yüzden yardımları artıracaklarını belirtti.

Yıldırım ve beraberindeki heyet, Lübnan'daki programları kapsamında başkent Beyrut'taki ülkedeki en büyük Filistin kampı olan Burc El Baracna'yı ziyaret ederek İHH'nın daha önce hayata geçirdiği faaliyetleri yerinde inceledi.

İHH tarafından farklı tarihlerde mülteciler için "meslek edinme programı" kapsamında destek sunulan kuaför, cep telefonu tamir ve berber dükkanlarını ziyaret eden Yıldırım, geliri düşük ailelerin sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.

Kamp ziyareti sonrası AA muhabirine konuşan Yıldırım, "Lübnan'ı ziyaret ettik. Burada çok büyük bir insani kriz var. Her tarafta ekonomi sıkıntıya girmiş. İnsanların alım gücü bitmiş gibi. Bu durum sadece kamplarda yaşayan Filistinli mülteciler için değil tüm taraflar için geçerli." ifadelerini kullandı.

"Lübnan halkına da yardımlarımız artacak"

Ziyaret kapsamında Lübnan'daki tüm kesimleri ziyaret ettiklerini belirten Yıldırım, "Dürzi, Sünni ve Hristiyan camiası ile bir araya geldik. Gördüğümüz herkes gerçekten tedirginlik içerisinde. Önümüzdeki günlerde de (Lübnan'da) seçimler olacak. Bununla ilgili olarak da biraz insanları dinledik. En güzeli de Türkiye'ye karşı büyük bir sevgileri var. Türkiye'de özellikle Cumhurbaşkanımızın Lübnan Başbakanı'nı çok iyi karşılaması, ilk defa Lübnan'da böyle bir karşılanma hissetmiş ve buraya yansıması da çok yüksek olmuş. Doğal olarak da Türkiye'den büyük bir beklenti var. Bu yüzden yardımlarımızı artıracağız. Sadece Filistinlilere değil Lübnan halkına yardımlarımız artacak." dedi.

Filistinlilerin dışında Lübnanlıların daha iyi ve geniş yerlerde oturduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Seyahat etme özgürlükleri var. Evlerini geniş inşa edebiliyorlar. Ancak Filistin kampları ise tam tersi durumda. Lübnan'da buraya benzeyen 13 kamp var. 1 kilometre karede 20 bin insan yaşıyor ve insan yoğunluğu oldukça fazla. Evler üst üste yapılmış. Her evlenen çocuğa bir ev yerine oda açılabiliyor. Kampta gökyüzü görünmüyor."

"Herkes 60-70 yıl önce geldiği köyünü özlüyor"

Yıldırım, konuşmasını şöyle bitirdi:

"Yoklukla mücadele ettikleri gibi sağlıklarını da kaybediyorlar. Ama buna rağmen direniyorlar. Filistin'e dönme çabası içerisindeler. Herkes 60-70 yıl önce geldiği köyünü özlüyor. O köy bizim köy, gitmesek de gelmesek de o köy bizim ve mutlaka gideceğiz diyorlar. Biz de onların gitme serüvenine yardımcı olacağız."