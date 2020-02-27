İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Oruç'tan geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Oruç'tan geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Oruç'tan geçmiş olsun ziyareti

7 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Oruç'tan geçmiş olsun ziyareti, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Oruç, beraberinde Vakfı Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ile Selahattin Gürkan'a kentte meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretlerinden dolayı Oruç ve Derin'e teşekkür eden Gürkan, merkez üssü Kale olan 4.9 şiddetindeki depremin ardından Malatya Valisi Aydın Baruş ile ilçenin Bent, Çanaklı ve diğer mahallelerindeki hasarı yerinde incelediklerini anlattı.

Depremin ardından İnsani Yardım Vakfı Genel Merkezi ve Malatya Şubesinin yardımları olduğunu hatırlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Yapmış oldukları bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Malatya'ya da bu noktada büyük bir işbirliğimiz var. Bu işbirliğini daha güzel şeylerde daha ileriye taşıyacağız. Suriye'de de ülkemiz adı konulmamış büyük bir sıkıntı ve mücadele içerisinde. Bu mücadelenin barış ile neticelenmesini arzu ediyoruz. Oradaki kardeşlerimizin evlerinden, yurtlarından edilmemesi noktasında devletimiz, ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız yoğun gayret içerisindeler. Diplomatik temas içesinde, bunların bir sulha temel oluşturabilecek bir neticeyle sonuçlanmasını arzuluyoruz."

Hüseyin Oruç ise yurt dışından dönmesinin ardından Malatya'ya geçmiş olsun ziyaretinden bulunduğunu belirtti.

Gürkan ile Suriye'de yaşananları da konuştuklarını aktaran Oruç, "Hepsinde ortak duamız barışla sonuçlanan, buradaki krizinde bütün mağdurların ihtiyaçların karşılandığı, her şeyin yenilendiği bir ortam olur dualarıyla yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsani Yardım Vakfı, Malatya, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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