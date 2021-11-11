İHH İnsani Yardım Vakfından AA'ya ziyaret - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.

Nergis ve beraberindekiler, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ile bir araya geldi.

Özhan ve Peru'ya yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Nergis, İHH'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Nergis, yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerini haberleriyle duyuran AA'ya teşekkür etti.

Genel Müdür Yardımcıları Özhan ve Peru da Nergis'e AA'nın çalışmaları ve yeni dönem projelerini anlattı. Ayrıca Özhan, Nergis'e AA'nın "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını hediye etti.

Ziyarette, İHH Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Mehmet Enes Arıkan, İHH Medya Koordinatörü Mustafa Özbek ve İHH Kurumsal İlişkiler Uzmanı Ahmed Yasir Temelli de yer aldı.