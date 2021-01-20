İHH İnsani Yardım Vakfından İdlib'deki su baskınında mağdur olan ailelere yardım - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfından İdlib'deki su baskınında mağdur olan ailelere yardım

20.01.2021 15:03
İHH İnsani Yardım Vakfından İdlib'deki su baskınında mağdur olan ailelere yardım, System.String[]

??????? İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli sağanak sonucu meydana gelen su baskınlarında mağdur olan sivillere yardım malzemesi ulaştırdı.

??????? İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli sağanak sonucu meydana gelen su baskınlarında mağdur olan sivillere yardım malzemesi ulaştırdı.

İdlib kırsalında 3 gündür devam eden sağanak yağışlar, bölge halkının kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma vaziyetteki çadır kamplarında su baskınlarına neden oldu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, su baskınları nedeniyle çadırları kullanılamaz hale gelen bin aileye çadır, gıda kolisi, sünger yatak, battaniye, mont, bot ve çizme yardımında bulundu.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, su baskınından etkilenen sivillerin yardımına koştuklarını söyledi.

Mağdur ailelere çeşitli yardım malzemeleri ulaştırdıklarını anlatan Tosun, "Bu süreçte mağdur olan kampların temel sorunu derme çatma vaziyette kurulmuş olmaları. Geçtiğimiz yıl İdlib'de meydana gelen göç krizi esnasında ailelerin, kendi imkanlarıyla ivedi şekilde kurdukları bu çadır kampları, maalesef kötü hava koşullarına uygun değil." diye konuştu.

Tosun, derme çatma vaziyetteki çadır kampların daha korunaklı arazilere aktarılması gerektiğini belirterek, "Bu anlamda geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz briket ev projemizi çok önemsiyoruz. Proje sayesinde ailelerin yaşam standartlarını daha iyi duruma getirip sırtlarını yaslayabilecekleri bir duvara kavuşmalarını sağlamıştık." ifadesini kullandı.

İdlib ilinde 3 gün önce başlayan şiddetli sağanak sonucu ilk belirlemelere göre, en az 50 bin sivilin yaşadığı 110 çadır kampını su basmıştı.

Suriye, Medya, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH İnsani Yardım Vakfından İdlib'deki su baskınında mağdur olan ailelere yardım - Son Dakika


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