İHH İnsani Yardım Vakfından Lübnan'ın Arsal bölgesindeki Suriyeli mültecilere kış yardımı - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'ın Arsal bölgesinde çadır kamplarda hayat mücadelesi veren Suriyeli mültecilere battaniye ve ısınmada kullanılmak üzere mazot yardımında bulundu.

İHH Orta Doğu Masası Koordinatörü Emre Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beka vilayetine bağlı Arsal beldesinin, yaklaşık 60 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yıllardır çadır kamplarda hayatlarını sürdürmeye çalışan on binlerce insanın kış aylarında daha zorlu bir mücadele verdiğini ifade eden Kaya, İHH olarak 2 binden fazla mülteci aileye battaniye ve mazot yardımı ulaştırdıklarını belirtti.

Kaya, kış mevsiminde sıcaklığın bazen eksi 15 dereceye kadar düştüğü bölgedeki yaklaşık 1100 aileye yirmişer litre mazot, ayrıca 1100 haneye de ihtiyaçları ölçüsünde battaniye dağıttıklarını kaydetti.

Lübnan resmi verilerine göre, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişi Lübnan'a göç etti.

Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşların 19 Aralık 2020'de yayımladığı araştırmada, Lübnan'daki her 10 Suriyeli aileden 9'unun aşırı yoksulluk içinde yaşadığı belirtilmişti.