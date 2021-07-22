İHH, Irak'ın Kerkük kentinde kurban eti yardımında bulundu - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kerkük'teki ihtiyaç sahibi 2 bin aileye kurban eti dağıttı.

İHH Dış İlişkiler Personeli Abdulkadir Özyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'daki hayırseverlerin kendilerine emanet ettikleri 35 büyükbaş kurban hissesinin kesimini Kerkük'te gerçekleştirdiklerini ve ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyledi.

Kerkük kentinde 2 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştırdıklarını aktaran Özyiğit, her aileye bir buçuk kilo et ulaştırdıklarını ve dağıtımın yarın da devam edeceğini söyledi.

Özyiğit, kurban etlerinin Kerkük kent merkezi ile çevrede bulunan köy ve kasabadaki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını kaydetti.

Orta Doğu Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı Sinan Terzi de yetimlere ve düşük gelirli ailelere yapılan yardımdan dolayı İHH'ya teşekkür etti.

Terzi, vakfın ramazan ve kurban bayramlarında Irak'taki ihtiyaç sahiplerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirtti.