İHH, İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinliler için acil yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları sonucu desteğe ihtiyaç duyan Filistinliler için " Gazze'ye Umut Ol" acil yardım kampanyası başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için başlatılan kampanyayla hem hastane ve sağlık merkezlerindeki ilaç, tıbbi malzeme ve mazot ihtiyacı karşılanacak hem de evleri yıkılanlara ve ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ve gıda paketi dağıtılacak. İhtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda da bulunulacak.

İHH ekipleri, bölgeye yardım ulaştırmak için Gazze'deki ofisinde 28 kişilik personelle ve gönüllülerle çalışmaya devam ediyor. Bölgede, Mavi Marmara Şehitleri Aşevi'nde çıkan yemekler de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Saldırıların başladığı ilk günden itibaren çok zor şartlarda yardım ulaştırmaya gayret eden İHH, hayırseverlerin desteğiyle ilk etapta Kudüs ve Gazze'de; 1650 aileye gıda paketi dağıttı, 1000 kişiye sıcak yemek ulaştırdı, hastaneler için 46,5 ton yakıt desteği verdi, yaralanan ve hastanede tedavi gören 377 kişiye nakdi yardımda bulundu.

Öte yandan, ramazanda da Gazze ve Batı Şeria'da yapılan yardımlardan toplamda 58 bin 45 kişi istifade etti. Ramazan boyunca 5 bin 180 kumanya paketi dağıtıldı, 1500 alışveriş kuponu muhtaçlara teslim edildi, 20 bin 20 kişiye iftar verildi, 925 aileye zekat ve fitre ulaştırıldı.

Hayırseverler, İHH'nin Filistin'deki mağdurlar için başlattığı yardım kampanyasına internet sitesi ve banka hesapları aracılığıyla destekte bulunabiliyor.