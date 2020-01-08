İHH, İstanbul'da her mahalle için arama kurtarma ekibi oluşturmayı hedefliyor - Son Dakika
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İHH, İstanbul'da her mahalle için arama kurtarma ekibi oluşturmayı hedefliyor

6 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı bu yıl İstanbul'da her mahallede birer arama kurtarma ekibinin kurulmasını planlıyor.

İHH, İstanbul'da her mahalle için arama kurtarma ekibi oluşturmayı hedefliyor, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı bu yıl İstanbul'da her mahallede birer arama kurtarma ekibinin kurulmasını planlıyor.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakfın daima hazır durumdaki arama kurtarma ekipleri, doğal afetlere hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek mağdurların temel ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda 2019 yılında İHH Arama Kurtarma ekipleri, 31 farklı faaliyete bin 905 gönüllüsüyle birlikte aktif katılım sağladı. Toplamda 12 bin 574 gün iş gücünün üretildiği çalışmalarda kişi başı ortalama 10 günlük iş gücü üretimi sağlandı. Faaliyetlere en fazla katılım sağlayan bir İHH gönüllüsü, yılın tamamında 130 gününü bu çalışmalar için ayırdı.

Yıl boyunca yapılan faaliyetlerden Uludağ'da kaybolan 2 dağcı, Kartal'da çöken bina, Musul feribot faciası, Düzce sel felaketi ve Bursa'da düzenlenen ulusal arama kurtarma tatbikatı gibi bazı çalışmalar, 2019 yılında başı çeken operasyonlar oldu.

"Tüm yurttaki kapasitemizin artırılmasını önceleyeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Arama Kurtarma Koordinatörü Emre Yerli, 2020 yılını 2019'a kıyasla daha yoğun geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Özellikle uzmanların sürekli uyarıda bulunduğu Marmara Bölgesi'nde meydana gelebilecek bir deprem sonrası oluşabilecek afet için tüm imkanlar seferber edilerek hazırlıkların artırılacağına işaret eden Yerli, 2020 yılı için özellikle İstanbul'da her mahallede birer arama kurtarma ekibin kurulmasını planladıklarını aktardı.

Yerli, yeni yıl hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"Halihazırda 39 ilde 34 ilçede teşkilatlanma ve ekip kurulum çalışmalarımızı tamamlamış ve ağır seviyede sınıflandırabileceğimiz ekipmanlarla müdahale kapasitemizi tamamlamış bulunmaktayız. 18 ilde daha ekiplerimizin kurulum aşaması devam ediyor. Bununla birlikte toplamda 3 bin arama kurtarma gönüllüsüne ulaşarak tüm yurttaki kapasitemizin artırılmasını önceleyeceğiz. Önümüzdeki yıl içerisinde meteorolojik afetlerin daha da artması öngörüldüğünden dolayı biz de halkımızın bilinçlendirme çalışmalarını artırmayı amaçlıyoruz. Tüm bunların yanı sıra yurt dışına da ulaşarak ülkemizdeki afet yönetim sinerjisini, birlikte çalışmalar yürüttüğümüz 134 ülkedeki kurumlara yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz."

İHH'nin arama kurtarma faaliyetlerine katkıda bulunmak isteyen hayırseverler, AFET yazıp 3072'ye SMS gönderdiğinde 5 lira, 4072'ye gönderdiğinde ise 23 lira yardımda bulunabiliyor. Daha fazla yardım etmek isteyen bağışçılar ise İHH'nın banka hesap numaralarına "AFET" açıklamasıyla destek olabiliyor.

İstanbul, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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