İHH, Kafranbel'deki sokak hayvanlarını unutmadı

Yoğun hava ve kara saldırıları nedeniyle Suriye'nin İdlib iline bağlı Kafranbel kasabasının siviller tarafından tamamen boşaltmasının ardından aç kalan sokak hayvanlarına İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yiyecek ulaştırıldı.



Suriye rejimi ve müttefikleri tarafından ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin kırsal bölgelerine yönelik yoğun hava ve kara saldırıları birçok sivilin kendi topraklarını terk ederek Türkiye sınırına doğru göç etmesine neden oldu.



İdlib'e bağlı Kafranbel kasabasının da saldırılar nedeniyle siviller tarafından tamamen boşaltılmasının ardından bölgede yaşayan sokak hayvanları aç kaldı.



İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, "İdlib'te her geçen gün birçok dramatik olaya şahitlik ediyoruz. Yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan savaş, halen devam ediyor. Her geçen gün onlarca insan hayatını kaybediyor. İdlib'te bombardıman sadece insanları hedef almıyor. Hayvanlarda maalesef bu saldırılara maruz kalıyor" dedi.



Tosun, İdlib'in Kafranbel kasabasındaki sokak hayvanlarına yiyecek ulaştırdıklarını belirterek, "İdlib kırsalındaki Kafranbel kasabası saldırılar nedeniyle siviller tarafından tamamen terk edildi. Haliyle burada sokak hayvanlarının beslenebileceği bir ortam kalmadı. Hava ve kara saldırılarından canlarını kurtaran sokak hayvanları bu kez de açlıktan ölüm riskiyle karşı karşıya kaldı. Bizde kasabaya giderek buradaki sokak hayvanlarına yiyecek ulaştırdık. Lakin İdlib'e yönelik saldırılar sona ermezse tıpkı insan hayatlarında olduğu gibi hayvanlarımızın da hayatları tehdit altında olmaya devam edecek" diye konuştu. - İDLİB