İHH Karacabey Temsilcisi Hüseyin Kahraman hayatını kaybetti - Son Dakika

İHH Karacabey Temsilcisi Hüseyin Kahraman hayatını kaybetti
28.11.2020 14:19
İnsani Yardım Derneği (İHH) Karacabey Temsilcisi Hüseyin Kahraman, yakalandığı koronavirüsten kaynaklı rahatsızlığı atlatmasına rağmen kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti.
İnsani Yardım Derneği (İHH) Karacabey Temsilcisi Hüseyin Kahraman, yakalandığı koronavirüsten kaynaklı rahatsızlığı atlatmasına rağmen kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti.
İHH Karacabey Temsilcisi Hüseyin Kahraman, geçtiğimiz günlerde yakalandığı koronavirüs hastalığı sebebiyle tedavi altına alınmıştı.
Yoğun bakımda tedavisi süren ve koronovirüsü atlatan Kahraman, Bursa'da özel bir hastanede sabah saatlerinde kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.
3 çocuk babası Hüseyin Kahraman'ın cenazesi Karacabey 1 No'lu Şehir Mezarlığı'nda defnedilecek.
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