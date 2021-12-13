İHH, kız çocukları için Bangladeş'te yetimhane açtı - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş'te "Atila Orhan Kız Yetimhanesi"ni hizmete açtı.

İHH'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bangladeş'in Khulna bölgesinde bulunan Bagerhat şehrinde Atila Orhan Kız Yetimhanesinin açılışı yapıldı.

48 yetim kız çocuğun barınacağı yetimhane iki katlı inşa edildi. Yetimhanede 9 oda, 1 yemekhane, çok amaçlı kullanım için büyük salon, eğitmen ve bir de müdür odası bulunuyor.

İHH, Türkiye dahil 50 ülkede bulunan 121 bin 439 yetimin her ay düzenli olarak bakım, eğitim, sağlık, gıda ve barınma gibi ihtiyaçlarına destek sağlıyor.

Yetim çocukları, kendi topraklarından, kültürlerinden koparmadan ruhen, aklen ve fiziken sağlıklı bir şekilde yetiştirmeyi hedefleyen İHH, bu amaçlar doğrultusunda bu güne kadar 13 ülkede 40 yetimhane ve 2 eğitim merkezini hizmete sundu.

Yetimhane projelerine destek olmak isteyen hayırseverlerin, YETİMHANE yazıp 3072'e kısa mesaj göndererek 5 TL katkıda bulunabileceği ya da İHH'nın internet sitesinden online bağış yoluyla yardımda bulunabilecekleri belirtildi.