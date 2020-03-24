İHH, Kosovalı ailelere koronavirüs nedeniyle gıda yardımında bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH, Kosovalı ailelere koronavirüs nedeniyle gıda yardımında bulundu - Son Dakika

İHH, Kosovalı ailelere koronavirüs nedeniyle gıda yardımında bulundu

32 dakika önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla çalışamayan ve yardıma muhtaç ailelere 150 gıda paketi dağıttı.

İHH, Kosovalı ailelere koronavirüs nedeniyle gıda yardımında bulundu, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla çalışamayan ve yardıma muhtaç ailelere 150 gıda paketi dağıttı.

Yardım dağıtımına katılan Prizren Belediye Başkanı Mütaher Haskuka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle Kosova'nın ve dünyanın geçtiği bu zor dönemde, İHH'nın yaptığı gıda yardımının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Gıda tedarikinde yaşanan sıkıntılardan dolayı muhtaç ailelerin daha fazla zorlandığını ifade eden Haskuka, "Bu, Prizren şehrine İHH tarafından yapılan ilk yardım değil. Umarım iş birliğimiz bu şekilde devam eder." dedi.

İki gün sürmesi planlanan paket dağıtımında İHH, başkent Priştine, Prizren, Mamuşa, Obiliç ve Kosova Ovası gibi belediyelerde çalışamayanların yanı sıra gazi ve şehit ailelerine, toplam 400 gıda paketi dağıtacak.

İnsani Yardım Vakfı, Prizren, Kosova, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:06 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek         
16:06
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı         
15:11
Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi         
14:54
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi         
14:44
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı         
14:42
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir         
14:23
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı         
14:10
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti         
13:48
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar         
13:29
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı         
12:17
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi         
11:36
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı         
11:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 22:38:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İHH, Kosovalı ailelere koronavirüs nedeniyle gıda yardımında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]