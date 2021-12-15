İHH, kuraklığın yaşandığı Somali için yardım çalışması başlattı - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2,8 milyonu aşkın kişinin kuraklıktan etkilendiği Somali'nin farklı bölgelerinde su ve gıda dağıtmak için hazırlıklara başladı.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, Somali'de 2020 ve 2021 yıllarında yeterli yağış oluşmaması sonucu yaşanan kuraklık felaketi devam ediyor. Hükümetin "acil durum" ilan ettiği ülkede, 23 Kasım'da uluslararası yardım çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) hazırladığı son durum raporunda, Somali'deki 74 bölgenin 66'sında 2,8 milyondan fazla kişinin kuraklıktan etkilenerek acil yardıma ihtiyaç duyduğu, 110 binden fazla kişinin ise ülke içinde şehir merkezlerine doğru göç ettiği kaydedildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı da kuraklık sebebiyle tarım alanlarının da sulanamadığı ülkeye yardım ulaştırmak için harekete geçerek, yardım çalışması başlattı.

Kuraklıktan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Gedo'da su dağıtımı yapan İHH ekipleri, Somali'nin farklı bölgelerine su ve gıda ulaştırmak için hazırlıklara başladı.

Çok sayıda bölgede su kuyuları açılırken, ülkede sağlık hizmetlerine, gıdaya ve suya ihtiyaç duyuluyor.