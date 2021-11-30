İHH, kuraklıkla mücadele eden Somali'ye gıda yardımı yapacak - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, aylardır kuraklıkla mücadele eden Somali'ye gıda yardımında bulunacak.

İHH Somali Temsilcisi Hasan Demir, AA muhabirine, Somali'deki krizle ilgili yardım kampanyasına başlayacaklarını açıkladı.

Demir, kuraklıktan etkilenen bölgelere gıda ve su yardımı yapacakları bilgisini paylaştı.

Son 1 haftada en az 7 kişinin kuraklığa bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini aktaran Demir, her ay 1000 aileye gıda yardımı yaptıklarını kaydetti.

Hükümet "acil durum" ilan etti

Somali'de uzun süredir yaşanan kuraklık nedeniyle son bir haftada 6'sı çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Hükümet, 23 Kasım'da etkisini artıran kuraklık nedeniyle ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.