Son Dakika Haberleri: İHH kurban fiyatını 850 lira olarak belirledi - İSTANBUL
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İHH kurban fiyatını 850 lira olarak belirledi - İSTANBUL

26 dakika önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yardımseverlerin hibe edeceği kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için "İyilikte Payınız Olsun" sloganıyla dünyanın 90 ülke ve bölgesine ulaştıracak.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yardımseverlerin hibe edeceği kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için "İyilikte Payınız Olsun" sloganıyla dünyanın 90 ülke ve bölgesine ulaştıracak.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH bu sene kurban organizasyonunu "İyilikte Payınız Olsun" sloganıyla yurt içindeki kurban çalışmalarıyla birlikte, 90 ülke ve bölgede gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor.
27 yıldır gerçekleştirdiği kurban çalışmalarında onlarca ülkeyi ziyaret ederek milyonlarca insana yardım ulaştıran İHH, bu sene kurban bedelini yurt içinde ve yurt dışında tek fiyat 850 lira olarak belirledi. Vekalet yoluyla kurbanlarını İHH'ya bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
?Kampanya kapsamında geçen yıl toplamda 56 bin 931 hisseyi 2 milyondan fazla insana ulaştıran İHH, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor.
Bu sene kurban vesilesiyle yeryüzüne dağılacak olan İHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olacak.
Bağışlar, İHH merkezlerine gidilerek elden, internet üzerinden online olarak yapılabilecek.
İHH kurban fiyatını 850 lira olarak belirledi - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:04 Kaynak: AA
İnsani Yardım Vakfı, İHH, Güncel
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