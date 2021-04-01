İHH Kütahya'dan "Doğu Türkistan" açıklaması - Son Dakika

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, Çin zulmü altında sıkıntı yaşamakta olan Doğu Türkistan'da yaşanan soykırıma dikkatİ çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Murat Aydoğdu, dernek binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, son dokuz yıldır Doğu Türkistan'ın tam bir cinnet halini yaşadığını söyledi.

Doğu Türkistan'ın, nesli yok edilen milletlerden biri olma yolunda olduğuna dikkati çeken Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Dünya tarihinde bir milletin topyekün gözaltına alındığı, kadın erkek, genç yaşlı toplama kampları, çocuk kampları ve hapishanelere doldurulduğu, kalanların da 'aile olmak' projesi adı altında evlerde Çinli gardiyanların insafına terk edildiği, insanların sokaklarda dahi yüz tanıma sistemleriyle adım adım izlendiği başkaca bir dönem var mı bilemiyoruz. Fakat bildiğimiz ikinci dünya savaşından bu yana kitlesel olarak en büyük özgürlükten men etme operasyonunun Doğu Türkistan'da yürütülmekte olduğudur. 3 ile 8 milyon arasındaki Doğu Türkistanlı Çin'in gönüllü mesleki eğitim kamplarında soykırıma uğruyor. Bu kamplar, tüm insan haklarının ihlal edildiği yerlerdir."

Aydoğdu, Türkiye'nin zulmün bitirilmesi için öncü olması gerektiğini, Çin bu zulmü sonlandırıncaya kadar tüm dünya halklarının Çin mallarını boykot etmesi gerektiği çağrısında bulundu.