Son Dakika Haberleri: İHH Kütahya faaliyetlerini fotoğraf sergisi ile anlattı
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İHH Kütahya faaliyetlerini fotoğraf sergisi ile anlattı

6 saat önce

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, yıl boyunca yaptığı faaliyetlerini açtıkları bir fotoğraf sergisiyle anlattı.

İHH Kütahya faaliyetlerini fotoğraf sergisi ile anlattı, System.String[]

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, yıl boyunca yaptığı faaliyetlerini açtıkları bir fotoğraf sergisiyle anlattı.


Kentteki bir alış veriş merkezinde düzenlenen sergide, derneğin 2019 yılı boyunca yaptığı çeşitli etkinlikler, programlar ve yardım faaliyetlerini anlatan fotoğrafları insanların izlenimine açtı.

Faaliyetlerin fotoğraflarının yanı sıra bilgilerinin de kısa notlarla aktarıldığı sergide çocuklar için de Hacivat ve Karagöz gösterisi ve eğlenceli oyunlar sunuldu.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklama yapan Genç İHH Birim Sorumlusu Hüseyin Aksu, serginin oldukça ilgi gördüğünü söyledi.

Sergiyle birlikte dernek faaliyetlerinin herkese açık bir şekilde yürütüldüğünü belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Sergimizde genç İHH, yetim birimi, arama kurtarma ekibi ve diğer bütün birimlerimizin yurt içinde ve yurt dışında yaptığı faaliyetlerin görsellerini halkımızla paylaşıyoruz. Sergimizi ziyaret eden insanlarımız, yıl boyunca birimlerimizce yürütülen yardım kampanyaları, yetim programları, ümmet ve halk iftarları, çocuk etkinlikleri gibi birçok çalışmayı buradaki sergimizde görebilmekteler."

Aksu, sergi sayesinde hem çalışmalarını anlattıklarını hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşması için derneğe yapılan bağışların nerelerde kullanıldığını da gösterdiklerini aktardı.

Kütahya, Aksu, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:08 Kaynak: AA
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