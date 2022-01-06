İHH Kütahya İnsani Yardım Derneğinden evi yanan aileye yardım - Son Dakika

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, evi yanan aileye yardım yaptı.

Merkeze bağlı Kepez köyünde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Recep Sarı için İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Genç İHH harekete geçti.

Dernek üyeleri ve gönüllüler, hayırseverlerden temin ettikleri ev eşyalarını köye götürerek Sarı ailesinin taşındığı eve yerleştirdi.

Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, yaptığı açıklamada, evi yanan ailenin ihtiyaç sahibi bir aile olduğunu öğrenince yardım çalışması başlattıklarını bildirdi.

Ailenin mağdur olduğunu öğrendikten sonra hemen harekete geçtiklerini belirten Yenipazar, şunları kaydetti:

"Kepez köyünde yaşayan Recep Sarı ve ailesinin ikamet ettiği ev çıkan bir yangında tamamen kullanılamaz hale gelmiş. Sarı ve ailesi köy muhtarının da gayretleriyle köyde bulunan boş bir eve geçici olarak yerleştirildi. Biz de dernek olarak Sarı ailesine öncelikle erzak, nakdi para, halı, ev eşyası, yatak ve giysi desteğinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde de yine hayırseverlerimizin destekleriyle oturma grubu ve beyaz eşya yardımında bulunacağız."

Yenipazar, destekte bulunan herkese teşekkür etti.