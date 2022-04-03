İHH Kütahya ramazan ayında 3 bin aileye yardımda bulunacak - Son Dakika

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneğinin, hayırseverlerin destekleriyle temin edilen yardımlarının, ramazan ayında 3 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştıracağı bildirildi.

Ramazan ayı için hazırlanan yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için derneğe ait depo önünde bir araya gelen dernek yöneticileri ile gönüllülerden oluşan 20 kişilik ekip, hazırlanan yardım kolilerini araçlara yükledi.

İçinde gıda maddeleri bulunan koliler, daha önce tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Muhammed Ziya Afifi, yaptığı açıklamada, İHH olarak bu yıl ramazan yardımlarını, "Ramazanı yaşat" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Ramazan ayında toplamda 3 bin ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunacaklarını belirten Afifi, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı bereket ve paylaşma ayıdır. Bu ay ayrıca durumu iyi olanların ihtiyacı olanları hatırlama ayıdır. Bizler de hatırlatmak isteriz ki hayırseverlerimiz fitre, zekat, sadaka gibi yardımlarını derneğimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirler. Bu anlamda hayırseverlerin bize ulaştırdıkları yardımları derneğimizce tespiti yapılan vatandaşlarımıza bugün itibariyle dağıtmaya başladık. Yardımların hakkaniyetli bir şekilde dağıtılması için yardım yapan diğer kurum ve kuruluşlarla irtibatlı olarak çalışıyoruz."

Afifi, yardımda bulunmak isteyenlerin dernek merkezi ya da Cumhuriyet Caddesinde kurulan dernek stantlarına ulaşabileceklerini özlerine ekledi.