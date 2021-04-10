İHH Kütahya ramazan yardımlarını dağıtmaya başladı - Son Dakika

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, hayırseverlerin destekleriyle, ramazan ayı için hazırlanan yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.

Dernek önünde bir araya gelen dernek yöneticileri ile gönüllüler, hazırlanan yardım kolilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araçlara yükledi.

İçinde gıda maddeleri bulunan koliler, daha önce tespiti yapılan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, İHH olarak bu yıl ramazan yardımlarını, "Ramazanda umut var" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Ramazan ayının iyilik ayı olduğunu belirten Yenipazar, şöyle devam etti:

"Ramazan ayına girerken ihtiyaç sahiplerimizin yüzünü güldürelim diye bugünden ramazan kolilerinin dağıtımına başladık. Geçen yıl 2 bin ailemize ramazan kolisi dağıtmıştık, bu yıl bu sayının üstüne çıkmayı hedefliyoruz. İHH olarak ramazanda zekat, fitre, kumanya, iftar ve bayramlık çalışmaları yapıyoruz. Fitre 25, kumanya 175, iftar 20 ve bayramlık 150 lira olarak belirlendi. Hayır sahiplerimiz buradan istedikleri bir hayrı seçip bir veya birkaç kişilik hayırlarını ulaştırıyorlar. Bizler de bir iyiliklere köprü olup ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz."

Yenipazar, İHH'nın Türkiye'de 81 ilde dünyada ise 50 ülkede ramazan ayında yardım faaliyetlerini hayırseverlerin destekleriyle sürdüreceğini de sözlerine ekledi.