İHH Kütahya yöneticileri, Suriye'deki sığınmacı kamplarını ziyaret etti - Son Dakika

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği yöneticilerinin, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi ve Suriye'nin İdlib kentindeki kampları ziyaret ettiği bildirildi.

Dernek başkanı Mustafa Yenipazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, İHH İnsani Yardım Vakfının savaşın başlangıcından bu yana çalışmalarını 10 koordinasyon merkeziyle sürdürdüğünü belirtti.

Dernek yöneticileriyle bölgeye ziyarette bulunduklarını aktaran Yenipazar, şunları kaydetti:

"İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan 6 konteyner kent ve 27 çadır kentte 150 binden fazla insan yaşıyor. 61 fırın, 30 mutfak ile mültecilere yemek ulaştırılıyor. 35 ücretsiz giyim mağazasıyla mülteciler ihtiyaçlarını karşılıyor. 14 tesisle sağlık hizmeti veriliyor. 1 üniversite, 43 okulda öğrenciler eğitim alıyor. Reyhanlı'da inşa edilen çocuk yaşam merkezinde 990 yetim çocuk kalıyor. Her ay 10 binden fazla yetim çocuğa yardım yapılıyor. Çalışmaları yerinde görmek ve ihtiyaç tespiti için dernek yöneticilerimizle bölgeyi ziyaret ettik."

Havaların soğumasıyla kamplarda yaşamın zorlaştığını vurgulayan Yenipazar, başlatılan yeni kampanya ile bölgeye insani yardım ulaştırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.